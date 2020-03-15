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Поправки в Конституцию

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14:09

На акции у Конституционного суда начались задержания

фото ЗакС политика На акции у Конституционного суда начались задержания

У здания Конституционного суда на Сенатской площади полиция задержала политического активиста Андрея Давыдова, который символически "помянул" переписанный властями основной закон страны при помощи букета гвоздик.

Как пишет "МБХ Медиа", формально задержание Давыдова правоохранители объяснили переходом улицы в неположенном месте.

Вслед за мужчиной полиция повезла в 1 отдел активистку Анастасию Буракову.

Перед зданием закрытого суда читали стихи.

За уже принятые и утвержденные президентом накануне поправки в Конституцию россиянам предложат проголосовать 22 апреля, несмотря на пандемию коронавируса и школьный карантин.

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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