Псковское "Яблоко" обратилось к губернатору с просьбой ввести карантин По причине стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции по РФ депутаты псковского областного Заксобрания Лев Шлосберг и Артем Гайдук обратились к губернатору региона Михаилу Ведерникову. Среди настойчивых предложений, каждое из которых предполагает неопределенный срок, фигурируют карантин для школ, закрытие культурных учреждений для приема посетителей, прекращение приема туристов из других регионов, запрет на любые публичные мероприятия, численность которых превышает 100 участников. 15 марта число выявленных случаев инфицирования коронавирусом среди россиян выросло до 63. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен