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10:46

"Да плевать на них": Путин рассказал о своём отношении к санкциям

фото ЗакС политика "Да плевать на них": Путин рассказал о своём отношении к санкциям

В очередной серии "20 вопросов Владимиру Путину" российский глава порассуждал о влиянии экономических ограничений, введенных в 2014 году странами Запада после аннексии Крымского полуострова. По мнению президента, санкции не возымели должного эффекта, так как экономика страны смогла стабилизироваться, в том числе за счет импортозамещения.

"Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же. Европа примерно столько же потеряла. Они теряют даже более чувствительные вещи", - цитирует заявление Путина ТАСС

Введение частичной экономической блокады заставило Россию "включить мозги", отметил президент, так как она стала активно развивать импортозамещение с целью самостоятельного производства необходимых продуктов.

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