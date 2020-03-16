"Да плевать на них": Путин рассказал о своём отношении к санкциям

В очередной серии "20 вопросов Владимиру Путину" российский глава порассуждал о влиянии экономических ограничений, введенных в 2014 году странами Запада после аннексии Крымского полуострова. По мнению президента, санкции не возымели должного эффекта, так как экономика страны смогла стабилизироваться, в том числе за счет импортозамещения.

"Да плевать на них, на эти санкции. По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд, но мы и заработали столько же. Европа примерно столько же потеряла. Они теряют даже более чувствительные вещи", - цитирует заявление Путина ТАСС.

Введение частичной экономической блокады заставило Россию "включить мозги", отметил президент, так как она стала активно развивать импортозамещение с целью самостоятельного производства необходимых продуктов.