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Поправки в Конституцию

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10:58

Часть задержанных на акции по Конституции отпустили из отделов полиции в ночь на 16 марта

фото ЗакС политика Часть задержанных на акции по Конституции отпустили из отделов полиции в ночь на 16 марта

Девять человек, задержанных на акции 15 марта против поправок в Конституцию, отпустили из отдела полиции в ночь на понедельник, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания от «Яблока» Борис Вишневский. По его данным, на восьмерых активистов составили протоколы о нарушении установленного порядка проведения акции (ч. Ст.20.2 КоАП). Среди них - Павел Чупрунов, Светлана Ковалец, Марина Чупракова, Мария Юрченко, Мария Кожеватова, Максим Леонов, Владислав-Клинтон Баранов и Дмитрий Васильев.

Активистку Марию Молдавскую отпустили из отдела полиции без протокола, сообщил Вишневский. Он добавил, что на ночь у сотрудников правоохранительных органов остался Дмитрий Негодин – ему вменяют повторное нарушение ст. 20.2. По данному пункту статьи возможен арест до 30 суток.

Аналогичное нарушение приписывают Али Кантемирову и муниципальному депутату МО «Васильевский» Алексею Касаткину, содержащимся в 19 отделе полиции, сообщил Telegram-канал «Я гражданин». По информации канала, всех остальных из этого же отдела отпустили с протоколами о нарушении ч.5 ст.20.2 КоАП. Среди них - Роман Самойлов, Евгений Мусин, Валерия Гнусарёва, Ольга Смирнова и Игорь Лопарёв.

С такими же протоколами из первого отдела полиции выпустили Анастасию Буракову, Андрея Давыдова, Антона Тебина, Анну Межову, Александра Никитина и Викторию Моисейчик, сообщил «Я гражданин». 

Напомним, 15 марта оппозиционеры провели траурную церемонию по прощанию с действующей Конституцией и пикетирование против внесения поправок в главный закон страны. Всего за день задержали более 20 человек.


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