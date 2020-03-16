Полицейские ломятся домой к активисту «Бессрочного протеста» Мусину

Сотрудники полиции вечером 16 марта пришли к квартире активиста «Бессрочного протеста» Евгения Мусина. Об этом он сообщил ЗАКС.Ру.

Мусин рассказал, что у его квартиры стоят как минимум двое полицейских. Они отключили свет и активно стучат в дверь, сообщил активист. По его словам, сотрудники правоохранительных органов обвиняют его в самовольном уходе из отдела полиции.

- Они спрашивают, почему я вчера якобы самовольно ушел из 19 отдела полиции. Я им говорю, что я не самовольно ушел, они более трех часов не составляли протокол – соответственно, нарушили правило содержания. И я ушел, соблюдая свои законные права, - сказал Мусин.

Он добавил, что покинул здание 19 отдела полиции без протокола о правонарушении. Сейчас активист, по его словам, намерен дождаться своих защитников, которые должны урегулировать все вопросы с полицейскими у дверей его квартиры.

Напомним, 15 марта на Сенатской площади проходила серия одиночных пикетов против внесения поправок в Конституцию. Полицейские на этой акции задержали более 20 человек, среди которых был и Евгений Мусин.

София Саттарова