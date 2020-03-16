ЗакС Петербурга выделил более 1,6 млн рублей на подстаканники и часы

Петербургский парламент опубликовал извещения о закупке сувенирной продукции. Общая начальная цена двух контрактов превышает 1,6 млн рублей.

Законодательное собрание надеется получить 300 наборов с подстаканниками. Начальная цена контракта составляет 1,1 млн рублей. В каждом наборе должно быть по два никелированных подстаканника из латуни с изображением Дворцового моста и герба Российской Федерации. Также в сувенирной упаковке разместят по две чайные ложки из нержавеющей стали и по два хрустальных чайных стакана. Каждый набор оценивается в 3700 рублей.

Кроме того, парламент планирует закупить новые сувенирные часы для вручения гостям во время протокольных мероприятий. Часть ремешков наручных часов должна быть выполнена из позолоченной нержавеющей нити «миланского плетения». Все модели в техническом задании описаны как женские. Их стоимость варьируется от 5 910 до 7 906 рублей. Всего парламенту нужно 30 наручных часов.

Настольные часы требуются в количестве 46 штук. Самые дешевые их них - настольные часы из креноида «Аничков мост 4» - оцениваются в 4 866 рублей. Самыми дорогими являются часы «Ника» - их цена в документации составляет 13 550 рублей.

Всего на сувенирные часы ЗакС готов потратить 492 тысячи рублей.