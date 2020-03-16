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16 марта, 18:53

Смольный закупается туалетной бумагой и полотенцами на 4,4 млн рублей

фото ЗакС политика Смольный закупается туалетной бумагой и полотенцами на 4,4 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга выделила 4,45 млн рублей на закупку рулонов туалетной бумаги и бумажных полотенец. Весь товар чиновники надеются получить в течение 30 дней после заключения контракта. 

Самой затратной покупкой в этом лоте станут бумажные полотенца -  3000 рулонов могут обойтись бюджету города в 3,8 млн рублей (по 1283 рубля за рулон). Длина рулона - 350 метров. Дешевле, соответственно, обойдутся рулоны по 143 метра - все 96 рулонов оцениваются в 84 тысячи рублей.

Три тысячи рулонов туалетной бумаги для диспенсеров в уборных Смольного обойдутся городскому бюджету в 456 тысяч рублей. Длина таких рулонов составляет 450 метров. Обычные 50-метровые рулоны чиновники закупают по цене 13 рублей за штуку, и все пять тысяч штук могут обойтись городскому бюджету в 66 тысяч рублей. 

Подобные оптовые закупки чиновники Смольного делают регулярно. В июне администрация губернатора приобрела салфетки, индивидуальные сидения и бумажные полотенца на общую сумму в 2,6 млн рублей

Как информировало ранее издание MR7, на фоне сообщений об угрозе распространения коронавируса жители Петербурга стали массово закупаться продуктами питания и туалетной бумагой. 

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