Беглов поздравил сотрудников городской прокуратуры с профпраздником

Петербургский градоначальник Александр Беглов поучаствовал в торжественном мероприятии, приуроченном к 80-летию городской прокуратуры, и поздравил с профпраздником всех сотрудников и ветеранов ведомства, информирует пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день в надзорном органе трудится почти тысяча человек. По мнению Беглова, прокуратура - "надёжный партнёр правительства в решении задач развития города и обеспечения правопорядка".

Ведомство появилось на просторах Северной столицы в 1940 году. Почти сразу большая часть его сотрудников отправилась на войну. В связи с этим Беглом находит резонным посвятить им часть экспозиции в обновленном Музее блокады Ленинграда.

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