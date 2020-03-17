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12:06

Путин считает правильным, что системная оппозиция живет на дорогих госдачах и пользуется элитными авто

фото ЗакС политика Путин считает правильным, что системная оппозиция живет на дорогих госдачах и пользуется элитными авто

В очередном выпуске "20 вопросов Владимиру Путину", презентованном сегодня ТАСС, глава государства поразмышлял о функциях системной и внесистемной оппозиции.

Рассуждая о представленных в Государственной думе партиях и, в частности, о том, что у "Единой России" там большинство, президент не исключил, что некоторые люди найдут данную модель "скучноватой". Однако именно поэтому, по убеждению Путина, парламент надежен и стабилен: "Это не место для драки и внутренних разборок и самопиара".

В продолжение темы журналист Андрей Ванденко поинтересовался, правильно ли полагать, что образ современного системного оппозиционера состоит в том, что он является успешным человеком, который живет на даче управделами президента и перемещается на элитном авто с мигалками.

"Да, - начал Путин. - Государство обязано предоставить всем одинаковые возможности для отправления своих политических функций. Депутаты Конгресса или Сената - они на козе, что ли, ездят?"

Резюмируя тему, Путин в очередной раз известил, что в парламенте "бардак" не нужен, и то, что в Кремле с удовольствием смотрят, как "кто-то эпатирует и как кто-то кого-то разоблачает".

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