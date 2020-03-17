Юрист ФБК Любовь Соболь намерена баллотироваться в Госдуму

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила о намерении поучаствовать в выборах депутатов Государственной думы, которые пройдут в 2021 году. О цели она известила подписчиков в Twitter.

Выдвигаться Соболь будет по Центральному избирательному округу Москвы.

"Что мы можем сделать с таким демонстративным обнулением сроков? Мой ответ: всегда, на всех выборах голосовать против «Единой России»", - призывает юрист.

Ранее Владимир Путин, выступая в стенах федерального парламента, заявил, что не видит необходимости проводить досрочные выборы в Госдуму. Депутаты, по его мнению, должны отработать положенный по закону срок.