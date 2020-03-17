Администрация Приморского района отменила встречу с горожанами из-за коронавируса

Руководство Приморской районной администрации отменило ранее запланированный на 17 марта отчет перед общественностью в связи с постановлением Смольного о мерах по противодействию и распространению короновирусной инфекции. Информация об отказе в проведении мероприятия появилась на сайте Приморского района.

Встречу планировалось провести в поселке Лисий Нос. Она была назначена на 16-00.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах противодействия новой вирусной инфекции COVID-19 в пятницу, 13 марта.

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