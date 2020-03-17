Глава Мосгоризбиркома уходит в отставку

Руководитель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов добровольно уходит в отставку ввиду ухудшения состояния здоровья, информирует ТАСС.

"Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра на заседании ЦИК узнаете, кто займет мою должность", - рассказал о ситуации Горбунов, не уточнив причину попадания в медучреждение.

По сведениям "Эха Москвы", новым председателем комиссии станет заместитель Горбунова Юрий Ермолов.

На занимаемом посту 66-летний чиновник находился с 1995 года.

Летом столичная оппозиция обвиняла Горбунова в недопуске независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.