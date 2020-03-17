СМИ: Эрмитаж могут временно закрыть для посетителей

В Эрмитаже проходит срочное совещание по вопросу закрытия музея для посещения в связи с распространением коронавирусной инфекции, пишет MR7 со ссылкой на источники.

По данным издания, совещание срочное. В самом Эрмитаже от комментариев отказались, сославшись на то, что официальная информация появится по мере поступления в соцсетях музея.

Ранее Минкульт опубликовал приказ, согласно которому все федеральные учреждения культуры будут закрыты для посетитилей. Среди них – музеи, театры, филармонии, выставочные центры и другие.