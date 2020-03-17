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20:08

Умер основатель "Другой России" Эдуард Лимонов

фото ЗакС политика Умер основатель "Другой России" Эдуард Лимонов

«Другой России», писатель Эдуард Лимонов скончался на 78-м году жизни, сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов в своем Facebook. В «Другой России» подтвердили эту информацию, передает «Новая газета».

Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей Лимонова пишет, что за 17 марта он перенес две операции. По данным канала, в последнее время он болел, и после операций у него начались проблемы с горлом. Сообщается, что Лимонова экстренно госпитализировали 15 марта после того, как у него началось кровотечение на фоне борьбы с онкологией.

Лимонов – автор таких оппозиционных проектов, как  незарегистрированная партия «Другая Россия», «Марш несогласных», «Стратегия-31» и другие. Возглавлял «Национал-большевистскую партию» (признана экстремистской организацией и запрещена в России), автор ряда романов, рассказов, эссе. 

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