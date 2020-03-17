Литейный округ: Бюджет во время чумы

Петербургский международный экономический форум отменили, чемпионат Европы по футболу перенесли, органы власти приспосабливаются к дистанционной работе. Весь мир на глазах погружается в спячку из-за пандемии коронавируса. И только муниципальный совет Литейного округа проснулся и провел 17 марта первое за полгода совместное заседание. Закончилось оно безрезультатно, если, конечно, не считать за результат непринятый бюджет и крики избирателей-пенсионеров.

На первое совместное заседание депутатского корпуса Литейного округа собралось 18 из 20 членов местного совета, несмотря на то, что началось оно в 16-00. Пришли и жители округа, примерно в таком же количестве. В основном, пенсионеры. Всем было интересно посмотреть, как фракции-антагонисты “Яблоко” и “Единая Россия” будут совместными усилиями принимать в первом чтении бюджет. Других вопросов и.о. главы муниципалитета, единоросс Павел Дайняк в повестку не внес.

Начиналось все спокойно, если не сказать дружелюбно. Спустя полгода после начала шестого муниципального созыва депутаты знакомились между собой. Каждый представлялся, называл свою профессию и говорил, чем планирует заниматься в совете. Оказалось, что большинство единороссов - медики. Профессиональный состав “яблочников” оказался более пестрым: директор по развитию IT-компании, страховой агент, преподаватель иностранных языков, аудитор… Цели тоже называли разные. Например, лояльная единороссам депутат-самовыдвиженец Ирина Филиппова, в прошлом созыве заседавшая в местном совете Дворцового округа, определила направление своей работы как “культура, спорт, патриотизм”. “Яблочник” Дмитрий Маркевич заявил, что в рамках работы хочет “продвигать урбанистичесткую повестку”.

- Какую повестку? - переспросил кто-то из слушателей у своего соседа по заднему ряду зала заседаний.

Еще активнее жители начали перешептываться, когда очередь представляться дошла до “яблочника” Сергея Трошина. За последние полгода он стал самым известным депутатом округа, благодаря непримиримой позиции в защиту ЛГБТ и эмоциональной манере выступлений. Представлялся он тоже эмоционально и долго, слушатели начали кричать: “Можно короче?” Когда оппозиционер закончил, главный врач поликлиники № 39 и депутат “Единой России” Ольга Иванова заявила, что страховой компании, сотрудником которой представился Трошин, не существует. “Яблочника” эта информация удивила, но в спор вдаваться не стали - впереди ждало обсуждение бюджета.

Спорить из-за него начали с первых минут. Депутатам от “Яблока” не понравилось, что совету не предложили утвердить проект повестки заседания. Дайняк объяснил, что оно внеочередное, поэтому он сам может утвердить повестку. Присутствовавший сотрудник прокуратуры поддержал и.о. главы, однако спор остановить не смог. “Яблочники” настаивали на том, что в повестку надо включить хотя бы вопрос о назначении даты следующего заседания. Слушатели начали возмущаться. Были слышны реплики о том, что принятие бюджета пытаются сорвать.

- Им же надо отработать свой кусок хлеба, это же “Яблоко”, - объяснял ситуацию один из пожилых избирателей.

Когда страсти улеглись, и.о. главы местной администрации Елена Аникина представила проект бюджета: доходная часть - 145,7 млн, расходная - 146,7 млн рублей, дефицит - порядка 1 млн рублей.

Депутаты от “Яблока” приготовились задавать свои вопросы и озвучивать предложения. Первым слово взял Трошин:

- То, что мы здесь видим - это один из элементов того, что происходит в стране, а в стране происходят неконституционные изменения Конституции...

Эта фраза полностью нарушила покой слушателей. Многие не стали сдерживать эмоций. Депутат, нисколько не смущаясь продолжал:

- Эти дискриминационные поправки о том, что брак это союз мужчины и женщины. Когда мы придем к власти не только в Литейном округе, но и в стране, мы, люди демократических, европейских взглядов, сделаем так, что… - конец фразы Трошин “утонул” в гуле жителей.

Трошин, тем не менее, напомнил о своем обещании водрузить однажды радужный флаг над Смольным, а пока поставил рядом с собой маленький флажок аналогичной расцветки. Дайняк попросил коллег “не поддаваться на провокационные действия”, но сам через несколько минут предложил Трошину убрать флажок. По мнению единоросса, поскольку велась видеозапись заседания, символика могла кого-то из них скомпрометировать. “Яблочник” наотрез отказался.

Его коллеги Дмитрий Маркевич и Дмитрий Эртман тем временем пытали и.о. главы администрации вопросами о бюджете. Их интересовало, почему Аникина не откликнулась на их приглашение обсудить положения документа заранее и нельзя ли сократить траты на нужды администрации, увеличив объемы выделений на благоустройство. Маркевич, в частности, обратил внимание, что 1 миллион рублей в год планируется платить председателю избирательной комиссии муниципалитета, хотя выборов в местный совет в ближайшее время не предвидится.

- Председатель комиссии где-то здесь находится. Может быть он объяснит, чем он занимается на зарплату 100 тысяч рублей в месяц? - предложил Маркевич.

- Это право, определенное в уставе, избирательной комиссии работе на постоянной основе, - ответил за председателя ИКМО Дайняк.

Аникина, в свою очередь, заметила, что официального приглашения по обсуждению бюджета от “яблочников” не получала, а увеличить траты на благоустройство Литейный округ не может, так как он не дотационный и не субсидируемый муниципалитет. Она напомнила, что у Контрольно-счетной палаты вопросов к проекту бюджета не возникло, а Дайняк предложил всем желающим подготовить поправки ко второму чтению. “Яблочники” на это заметили, что не могут добиться от администрации подробной информации о подведомственных ей учреждениях, чтобы подготовить свои поправки.

Трошин снова взяв слово, начав второе за день эмоциональное выступление. Он заявил, что недопустимо принимать бюджет, в котором на нужды администрации планируется отдать 33% от общей суммы. Когда депутат в очередной раз повысил голос, в зале тоже начали кричать.

- Чего ты орешь? Врачи у нас есть? - выдал на эмоциях все тот же пенсионер.

Дайняк попросил всех вести себя достойно. Слово взял "яблочник" Филипп Погорелов, решивший зачитать свои процессуальные замечания. В зале снова поднялся шум и уставший и.о. главы муниципалитета объявил, что ставит вопрос о бюджете на голосование.

- Идет манипуляция и продавливание своего решения, - объявил лидер фракции “Яблока” в совете Арсений Афиногенов.

- Голосуйте "против", - предложил Дайняк.

Так и сделали. Голоса разделились пополам: девять на девять. Дайняк закрыл заседание, объявив, что будет созывать согласительную комиссию, в которую войдут представители совета и местной администрации.

- Они будут по этим цифрам - доходам, расходам, дефициту - договариваться. Будут друг другу доказывать, почему именно эти цифры, - объяснил ЗАКС.Ру принцип работы согласительной комиссии Дайняк, покидая заседание. - Насколько я понимаю, разговор был такой, что коллеги были готовы эти три цифры принять. Не знаю, что сейчас случилось.

По словам депутата Маркевича, "яблочники" проголосовали бы за проект бюджета, если бы в документ внесли их предложения. В частности, о том, что нужно более подробно расписать в документе, куда именно пойдут 49 млн рублей, выделенных на благоустройство.

- Мы заранее отправили несколько писем главе муниципальной администрации, в которых эти предложения указывали. Мы хотели эти 49 млн разбить на подпункты, чтобы было понятно, где озеленение, где установка ограждений, где уборка, где детские площадки, - отметил депутат.

Сообщение о том, что местный бюджет не принят присутствовавшие жители встретили новым приступом разочарованного гула. Звучали предложения покарать “яблочников”, которых также называли “тварями”. Маркевича окрестили “лукавым”, а Трошину кто-то предложил “засунуть флажок в задницу”. Афиногенова обвинили в том, что люди его команды не знают, сколько живет инвалидов и ветеранов на каждом избирательном участке.

- Сегодня на заседание пришли люди, которые поддерживают Дайняка и его команду, а наши идеи критикуют, - поделился своим мнением депутат Трошин. - Заседание специально было назначено в будний день, в четыре часа. Наши избиратели в основном на работе в это время.

Участвовавшая в активной критике фракции “Яблока” пенсионерка Нина Ивановна, представившаяся представителем общества инвалидов, сказала ЗАКС.Ру, что “яблочники” “приплыли в совет на волне скандалов” и вместо делового подхода к решению поставленных задач кричат о европейских ценностях.

- Возьмите Европу. Сейчас они все как тараканы расползлись по углам, а Россия - это Россия. Я скажу даже так, Россия - это православная страна. То, что коробит вот этого вот господина, - Нина Ивановна показала на депутата Трошина, - по поводу того, что вносятся такие поправки в Конституцию, что, извините, мама - это мама, а папа - это папа. Вы знаете, я думаю, что не напрасно сгорела вот эта вот великолепная церковь в Париже. Просто там венчали однополые пары. Бог наказал. А Россия предложила свою помощь в восстановлении. Вот, что значит русские. Мы страна исторически православная.

Критика активных жителей звучала еще долго. Народ пользовался возможностью - кто знает, когда совет соберется в следующий раз.

Сергей Еремеев