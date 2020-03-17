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17 марта, 22:50

КПРФ провела в Петербурге митинг против «обнуления» президентских сроков

Петербургское отделение КПРФ не стало отменять свой согласованный митинг «в защиту конституционных и социально-экономических прав граждан», хотя «всех пугали различными вирусами», как выразились организаторы акции. В ходе мероприятия  на площади Ленина 17 марта коммунисты заявили о своем протесте против обнуления президентских сроков Владимира Путина и дали диагноз действующей власти.

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Первый секретарь петербургского горкома КПРФ и депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова в своем выступлении дала трактовку поправкам в Конституцию, за которые россияне должны будут проголосовать 22 апреля:

- Поправки в Конституцию делаются скоропалительно, и под предлогом социальных реформ в красивую обертку заворачивается ядовитая смесь. А именно - антидемократичное продолжение власти одного человека. Я напомню всем, кто критикует КПРФ. Только фракция КПРФ проголосовала против поправки Терешковой. Первая женщина в космосе предала советский строй, советскую власть, - заявила Ходунова.

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Депутат также заявила, что считает недопустимо низким существующий сейчас минимальный размер оплаты труда. С темы МРОТ она перешла и к актуальной проблеме опустощения прилавков продуктовых магазинов на фоне угрозы введения карантина из-за коронавируса: 

- Мы против того, чтобы одни покупали яхты, а другие как сумасшедшие искали в магазинах макароны и гречневую кашу. До чего довели народ, чтобы превратить нас в зомбированных людей, которые будут биться за пачку гречи, за пачку сахара и за рулон туалетной бумаги! Нас зомбируют, нас делают истериками, потому что такими людьми легко управлять. Но я уверена, что собравшиеся на этой площади не будут подвержены этой болезни под названием «обалвание».

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В ходе митинга организаторы не раз упоминали, что перед мероприятием их спрашивали, не хотят ли они отменить акцию из-за эпидемиологической ситуации. Напомним, губернатор Александр Беглов ввел запрет на проведение массовых мероприятий численностью более тысячи человек. На акции КПРФ собралось заметно меньше людей. «Нас всех пугали различными вирусами. Но мы с вами знаем: нашу страну одолел вирус коррупции, вирус безнаказанности, вирус воровства у народа его достояния», - подбадривали со сцены участников митинга.

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В ходе мероприятия участники сошлись во мнении, что не одобряют предложенные поправки в Конституцию, но не смогли прийти к согласию в плане действий коммунистов на день всероссийского голосования 22 апреля.  Первый секретарь ленинградского комитета РКПР Дмитрий Кузьмин задал собравшимся вопрос, нужно ли идти на голосование или бойкотировать его. По нестройному хору разрозненных ответов он сделал вывод, что единства в этом нет. Он призвал сторонников скорее определиться со своей позицией. Сам он заявил, что не является сторонником бойкота и считает его выбором либералов, которых он отказывается считать оппозицией.  

Ольга Ходунова в конце мероприятия так же призвала сторонников «прийти и сказать «нет» этим поправкам».

фото: Михаил Масленников


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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