18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:36

ЗакС Петербурга признал контейнеры для раздельного сбора мусора объектами благоустройства

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга признал контейнеры для раздельного сбора мусора объектами благоустройства

Контейнеры для раздельного сбора мусора в Петербурге могут приобщить к объектам благоустройства. Соответствующий законопроект 18 марта принял в первом чтении петербургский парламент.

Авторами инициативы выступили депутаты “Единой России” Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева. В пояснительной записке они указали, что видят в этом один из способов сократить объем отходов, поступающих на полигоны для утилизации.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:05 В Архангельске - первый случай заражения коронавирусом: закрыты САФУ и театр

11:46 Суд отменил запрет на въезд в РФ отчисленному из СПбГУ за интервью с экоактивистами студенту из Германии

11:36 ЗакС Петербурга признал контейнеры для раздельного сбора мусора объектами благоустройства

11:33 Петербургские депутаты раскритиковали идею проводить всенародное голосование 22 апреля

11:20 Фигурант "московского дела" Малышевский объявил бессрочную голодовку из-за условий в СИЗО

10:53 Несмотря на позицию Беглова, ЗакС обяжет Смольный информировать льготников

10:46 СК: В Коми обстреляли вертолет, доставлявший топливо в Шиес

10:22 ФБК: Отбывающему службу Шаведдинову дали 10 минут на сборы и куда-то увозят

10:20 Вице-губернатор Эргашев не пришел в ЗакС для ответа на вопросы депутатов

10:03 РБК: Руководитель Роскомнадзора возглавит холдинг "Газпром-медиа"

9:38 Российские школьники уходят на "коронавирусные" каникулы

9:20 Ещё 54 человека попали в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус

0:01 От шуток до отмены приемов: Как ЗакС реагировал на COVID-19

17 марта, 22:50 КПРФ провела в Петербурге митинг против «обнуления» президентских сроков

17 марта, 21:26 Муниципал: Литейный округ: Бюджет во время чумы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru