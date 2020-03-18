СК завершил расследование дела обвиняемого в жестоком убийстве историка Соколова

Следствие по уголовному делу экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в расправе над студенткой вуза Анастасией Ещенко, завершено, цитирует ТАСС заявление официального представителя СК Светланы Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Убийство», «Незаконное приобретение и хранение оружия»)", - известила она.

Данную информацию также подтвердил адвокат обвиняемого Александр Почуев. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В ноябре 2019 года нетрезвого Соколова выловили из Мойки с пакетом, в котором находились части человеческого тела. Позднее в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Дома у Соколова, который живет неподалеку от набережной, где его выловили, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября.

Ранее экспертиза признала Соколова полностью вменяемым. Сам он, тем временем, думает о написании мемуаров. В феврале он сообщил, что начал в СИЗО писать роман о любви.