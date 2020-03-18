Курс евро перевалил за 87 рублей

Курс евро на Московской бирже вырос на 5,25% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 87,25 рубля, передает ТАСС. Курс доллара вырос еще больше, на 5,7%: до 79,74 рубля.

Ослабление рубля происходит на фоне падения цен на нефть. Нефть марки Brent на Лондонской бирже торгуется по 27,28 долларов за баррель.

Ранее в начале марта курс рубля резко упал после выхода России из сделки ОПЕК+. Случилось это после того, как участники заседания 6 марта не договорились об изменении параметров или продления срока действия. Россия предлагала сохранить нынешние условия, Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти. В итоге с 1 апреля никто из участников прежнего альянса не будет обязан придерживаться ограничений.