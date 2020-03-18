Российские суды ограничат свою работу из-за пандемии коронавируса

Верховный суд подписал постановление об ограничении работы системы правосудия в России в связи с пандемией коронавирусной инфекции до 10 апреля.

Согласно постановлению, с 19 марта будет приостановлен личный прием граждан в судах. Подавать документы следует только через электронные интернет-приемные судов или по почте России.

Суды будут рассматривать только категории дел безотлагательного характера. К таковым относятся дела об избрании, продлении, отмене, изменении меры пресечения, защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие. Также будут рассматриваться дела в порядке приказного, упрощенного производства.

При наличии технической возможности судам рекомендовано рассматривать дела с помощью систем видеоконференц-связи. Судьям и помощикам предписано самоизолироваться при малейших признаках заболевания. В суды ограничат доступ лиц, не являющихся участниками процесса.