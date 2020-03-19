Горизбирком одобрил передачу полномочий от ИКМО "Урицк" ТИК №26 Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 марта одобрила передачу полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Урицк» территориальному избиркому №26, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова сообщила, что муниципальное образование попросило передать полномочия от ИКМО территориальному избиркому. Член ГИК Дмитрий Краснянский сообщил, что сейчас эта территория находится у ТИКа №26, но при формировании перейдёт ТИКу №6. Поэтому после создания новых комиссий полномочия будут снова передаваться, пояснил Краснянский. София Саттарова Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен