Горизбирком одобрил передачу полномочий от ИКМО "Урицк" ТИК №26

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 19 марта одобрила передачу полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Урицк» территориальному избиркому №26, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.
Заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова сообщила, что муниципальное образование попросило передать полномочия от ИКМО территориальному избиркому.
Член ГИК Дмитрий Краснянский сообщил, что сейчас эта территория находится у ТИКа №26, но при формировании перейдёт ТИКу №6. Поэтому после создания новых комиссий полномочия будут снова передаваться, пояснил Краснянский.
София Саттарова