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11:30

"Я же работаю каждый день": Путин заявил, что не считает себя царем

фото ЗакС политика "Я же работаю каждый день": Путин заявил, что не считает себя царем

Президент Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что не считает верным, когда его называют царем.

По мнению Путина, такое высказывание «не соответствует действительности».

«Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день», - заявил президент.

В новом выпуске проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент заявил, что не знает, в каком качестве он видит себя после 2024 года, когда истечет его нынешний президентский срок. Отвечая на вопрос Андрея Ванденко о том, останется ли Путин у власти на всегда, президент сказал: «Если вы захотите».

По мнению Путина, все зависит «от настроения народа, от желания людей», и ему «очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят». Отвечая на вопрос, ожидал ли он сам, что так долго пробудет у власти, Путин сказал, что ему «даже в голову не приходило».

Была затронута в интервью и тема общения президента с гражданами. Путин считает, что россияне очень «искренние, понимающие и откровенные». Ванденко в ответ заметил, что люди, по его мнению, все равно «фильтруют базар», и он сам тоже. «По многим причинам — не хочется подвести коллег, не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан», - заметил он.

«Простой человек не обременен сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно», - объяснил в ответ Путин.

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