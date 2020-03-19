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13:02

Пандемия не остановила попыток депутатов Красного села выбрать себе главу

фото ЗакС политика Пандемия не остановила попыток депутатов Красного села выбрать себе главу

Местный совет Красного села в очередной раз попробует выбрать своего главу на заседании 24 марта. Вопрос включен в проект повестки, опубликованный на сайте муниципалитета.

Также депутаты планируют определиться с количеством заместителей главы и выбрать их, назначить нового члена ИКМО, обсудить протест районного прокурора и предложение об изменении местного устава.

Руководителя Красного села не могут выбрать с сентября, после подведения итогов муниципальных выборов. Все это время обязанности главы временно исполняет единоросс Евгений Мареев, возглавлявший петербургский пригород и в прошлом созыве. Изначально ему оппонировал другой представитель “Единой России” Юрий Голдов, за которого голосовали половина местных депутатов. Позже Голдов перестал претендовать на должность главы, а поддерживавшие его члены совета стали уходить с заседаний, когда на них ставился вопрос о выборах первого лица Красного Села. О позициях сторон читайте в материале ЗАКС.Ру.

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