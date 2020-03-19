По подозрению во взятке задержан зампред горсовета Петрозаводска Матвеев

Правоохранители задержали заместителя председателя городского совета Петрозаводска Валерия Матвеева: чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Кроме того, был проведен обыск в кабинете замглавы города, руководителя комитета градостроительства и землепользования Евгения Перова, информирует "Столица на Онего".

Отмечается, что Перова обыскивали в рамках дела Матвеева.

Как считают следователи, с 2018 по 2019 год чиновник через посредников мог получить от работников крупной строительной компании взятку в размере 2 млн рублей за услуги по решению вопроса о возведении жилых домов в Петрозаводске.

Матвеев является членом постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам, а также состоит в "Единой России".

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