МИД: Украина в мае готовит провокацию в Крыму

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила о том, что некие экстремистские силы из Украины намереваются устроить противозаконную акцию в Крыму, делится ТАСС.

"Сейчас готовится новая провокация - некий «Марш на Крым» 3 мая. Его организаторы из состава так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России", - поведала Захарова.

Власти Москвы, продолжила она, всеми силами призывают Украину не допустить эскалации конфликта.

Полуостров вошел в состав России после проведенного на его территории референдума в 2014 году. Киев и Евросоюз по-прежнему считают Крым украинской землей.