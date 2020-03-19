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18:03

Пикет против ввоза урановых “хвостов” в Усть-Лугу состоялся в Петербурге

фото ЗакС политика Пикет против ввоза урановых “хвостов” в Усть-Лугу состоялся в Петербурге

Эко-активистка Елена Шендера провела 19 марта одиночный пикет у здания правительства Ленинградской области на Суворовском проспекте, протестуя против ввоза в Россию новой партии обедненного гексафторида урана.

Сухогруз "Михаил Дудин" с 600 тоннами обедненного гексафторида урана прибыл в порт Усть-Луга несколькими часами ранее. Груз привезли из немецкого города Гронау в рамках контракта между “Росатомом” и транснациональной корпорацией Urenco.

Это первая партия обедненного гексафторида урана, прибывшая в Россию в 2020 году. Две предыдущие привезли из Германии в конце 2019 года. Всего за три года планируется доставить 12 тысяч тонн отходов.

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