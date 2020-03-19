Бизнесмен Пригожин требует возбудить уголовное дело в отношении Барака Обамы

Предприниматель Евгений Пригожин настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента США Барака Обамы, делится "Интерфакс".

Заявление бизнесмен направил генеральному прокурору США Ульяму Барру: он утверждает, что экс-глава Штатов дискредитировал компании Пригожина, утверждая, что они якобы вмешивались в президентские выборы 2016 года.

Кроме Обамы в "немилость" предпринимателя попали местные чиновники Минюста, члены Конгресса, Сената, бывшие и действующие сотрудники Госдепа США.

"Вступив в сговор, своими неправомерными действиями, фальсификацией документов и доказательств добились незаконного возбуждения уголовного дела» против «Конкорда»", - отмечается в документе.

Сделано это якобы было для того, чтобы "очернить" РФ.

Ранее Минюст США снял обвинения с компаний Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг" по делу о вмешательстве в выборы руководителя страны.