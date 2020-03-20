Получавший выговор генерал полиции возглавил УВД, где начальника уволили из-за дела Голунова

Новым руководителем управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы стал генерал-майор полиции Анатолий Фещук, делится "Интерфакс".

Ему досталось место, которое раньше занимал Андрей Пучков, уволенный в рамках дела журналиста Ивана Голунова.

Примечательно, напоминает Znak.com, но не так давно Фещук и сам чуть не вылетел из органов. Он получил строгий дисциплинарный выговор - предупреждение о неполном служебном соответствии. Данная мера наказания применяется лишь к очень "проштрафившимся" силовикам, следующий этап - увольнение.

А отчитали Фещука за "упущения в кадровой работе". Дело в том, что не так давно в СМИ "просочились" фото, на которых подчиненный Фещука, начальник угрозыска отдела МВД "Щукино" Вячеслав Горнеев позирует со своей помощницей Татьяной Пулрышевой на фоне трупов в морге. После этого проступка они оба были уволены из органов - как правоохранители, порочащие "честь сотрудников органов внутренних дел".

Кроме того, "полетела" голова и у заместителей Фещука - Алексея Кориненко, начальника отдела МВД по району Щукино Ивана Понятойкина и начальника отдела угрозыска по СЗАО Сергея Гладышева.

После увольнения Горнеева всплыла ещё одна сомнительная история с его участием. Летом 2019 года оппозиционер Дмитрий Гудков, собиравший в Щукино подписи, преследуя намерение выдвинуться в депутаты Мосгордумы, поведал о случае, который произошел с редактором соцсетей телеканала "Звезда" Андреем Евгеньевым. По словам политика, журналиста поймали полицейские и подкинули ему наркотики, после чего суд приговорил его к трем годам колонии. По сведениям Гудкова, в отделе над Евгеньевым издевались, а Горнеев его лично избивал.