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10:29

СМИ: Племянник Путина создаст партию, которая защитит интересы малого бизнеса

фото ЗакС политика СМИ: Племянник Путина создаст партию, которая защитит интересы малого бизнеса

Двоюродный племянник российского главы Роман Путин намерен учредить собственную партию на базе движения "Люди дела", преследуя цель защитить интересы малого бизнеса, делится "Коммерсант".

Как он отметил сам в разговоре с изданием, новая политорганизация будет являть собой "правоконсервативный проект", основной задачей которой будет отстаивание интересов предпринимателей, а именно - снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов и выгодные кредиты.

Кроме того, руководимая Путиным партия может принять участие в ближайших выборах в Государственную думу.

Роман Путин - сын двоюродного брата президента Игоря Путина. Последний входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка: у всех Центробанк отозвал лицензии.

Пару лет назад в СМИ появилась информация о незаконном выводе 350 млрд рублей, осуществленном через Русский земельный банк (РЗБ) и банк "Западный". В тот период времени Игорь Путин был членом совета директоров РЗБ.

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