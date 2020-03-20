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18:24

Путин наградил директора Русского музея орденом "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Путин наградил директора Русского музея орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил гендиректора Русского музея Владимира Гусева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, указ опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что Гусев награжден за «большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Тем же указом Путин наградил ряд деятелей и науки, металлургов, шахтеров, судостроителей.

Гусев руководит Русским музеем с 1988 года. Он – член ряда творческих и общественных организаций, в том числе: комиссии при президенте по государственным премиям в области литературы и искусства, комиссии по делам культуры российского отделения ЮНЕСКО, петербургского Союза художников, Союза творческих и музейных работников Петербурга и Ленобласти. В 2010 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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