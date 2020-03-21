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10:36

Задержанных на "метропикетах" в Петербурге активистов продержали в полиции до ночи

фото ЗакС политика Задержанных на "метропикетах" в Петербурге активистов продержали в полиции до ночи

На «метропикетах» в Петербурге 20 марта задержали в общей сложности семь человек, сообщают активисты в Telegram-каналах.

По данным канала «Агит Россия», задержали Ольгу Смирнову, Анну Межову, Александру Козичеву, Яна Кутина, Павла Иванкина, Илью Барашкина, Николая Пчельникова и Илью Ткаченко. «Объектив реалий» сообщает, что причина задержания – ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией.

Активистов продержали в 78-м отделе полиции до второго часа ночи. Их отпустили, составив на них протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

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