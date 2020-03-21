Восемь пациентов с коронавирусом в Москве выздоровели и выписаны из больниц

В Москве выздоровели восемь пациентов, находившихся на лечении в больницах с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», передает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

По словам Раковой, все эти пациенты полностью выздоровели и уже выписаны из стационаров.

Всего в мире на утро 21 марта насчитывалось 261,9 тысяч заразившихся коронавирусом Covid-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post. Умерли 11 167 человек, выздоровели более 88 тысяч.

В России пока известно о 253 случаях заражения, из них 131 – в Москве.