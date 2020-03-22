Под Мурманском произошел взрыв на складе боеприпасов В микрорайоне Росляково, расположенном под Мурманском, прогремел взрыв, информирует "Интерфакс". По предварительным сведениям, инцидент случился на складе боеприпасов - там находятся снаряды различного калибра В результате чрезвычайного происшествия был причинен вред здоровью пяти гражданам, двое из которых - в тяжелом состоянии. Согласно одной из версий, взрыв мог произойти в результате нарушения при обращении с боеприпасами. Комиссия командования Северного флота проводит проверку обстоятельств случившегося. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен