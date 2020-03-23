Беглов призывает петербуржцев не выходить из дома

Петербургский градоначальник Александр Беглов посоветовал горожанам не покидать своих квартир и не посещать места массового скопления людей для того, чтобы ненароком не подхватить коронавирусную инфекцию. Соображениям он поделился на своей странице "ВКонтакте".

"В этом году коронавирус изменил планы, поставил "на паузу" петербургскую культурную жизнь. Для того, чтобы пресечь распространение вируса, мы должны сократить контакты, отказаться от посещения мест с большим скоплением людей", - посоветовал губернатор.

Ранее Беглов порекомендовал россиянам воздержаться от путешествия в Петербурга: по его словам, в культурной столице сегодня делать нечего из-за закрытия музеев и театров.

Кроме того, в городе запрещены любые массовые мероприятия.

На данный момент в Боткинской больнице лежит 16 граждан с коронавирусной инфекцией.

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