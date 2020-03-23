Защитники Моторной бухты в Приозерском районе разбили палаточный лагерь

Протестующие в течение последнего года активисты, недовольные передачей лесных участков вдоль Ладожского озера в частную собственность, по примеру защитников Шиеса скоординировались и организовали в Моторной бухте палаточный лагерь. Отчет о событии опубликован на ресурсе Activatica.

"Мы хотим, чтобы люди держали это место физически, чтобы не приехали в один день лесорубы и не положили полувековые сосны. Параллельно мы ищем адвоката, который возьмется за это дело. И начнем судебную тяжбу <...>, попробуем вскрыть всю эту схему отжимания земель", - рассказала координатор волонтеров Ксения Чапкевич.

Отмечается, что и приехавшие активисты, и жители Приозерского района демонстрируют солидарность и настроены решительным образом.

К протестующим присоединился известный своим участием во множестве митингов и гражданских коалиций музыкант Михаил Новицкий.

Сообщается, что в феврале на местности вырубили лесную полосу 500 метров в длину ради установки столбов линии электропередач.