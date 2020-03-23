ЗакС хочет предоставить многодетным семьям  дополнительные льготы

Петербургские парламентарии рассмотрят проект закона о внесении корректив в Трудовой кодекс РФ в части предоставления многодетным семьям дополнительных льгот, информирует пресс-служба ЗакСа.

Депутаты предлагают наделить родителей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, правом на выбор ежегодного оплачиваемого отпуска. В текущей версии ст. 262-2 ТК РФ возраст самого взрослого ребенка ограничивается 12 годами.

"Мы предлагаем предоставить членам многодетных семей право на выбор удобного времени ежегодного оплачиваемого отпуска до достижения их детьми возраста 18 лет. Это в полной мере соответствует смыслу Конституции России, петербургского и федерального семейного законодательства", - считает спикер Заксобрания Петербурга.