"Пассажиравтотранс" хочет за 534 млн рублей взять в лизинг 30 автобусов

Государственное унитарное предприятие "Пассажиравтотранс" намеревается взять в лизинг 30 новых автобусов, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Начальная стоимость подряда - 534 млн рублей. Победитель конкурса обязан будет поставить транспортные средства повышенной вместимости до 15 декабря текущего года.

ГУП хочет добавить в городской автопарк односекционные, двухосные, трёхдверные, со 100% низким расположением уровня пола автобусы, которые будут также оборудованы входами для инвалидов-колясочников и новейшим дизельным двигателем.

Аукцион состоится 13 апреля 2020 года.

Ранее "Пассажиравтотранс" известил о намерении приобрести 110 автобусов - также на условиях лизинга.