Профессор Соловей: Россияне превзошли остальные народы в своем долготерпении

Политолог, профессор Валерий Соловей, суммируя в своем анализе социальные и политические проблемы последнего времени, коснувшиеся россиян (пандемия коронавируса, экономическая стагнация, спорные поправки в Конституцию), пришел к выводу, что ни один как минимум европейский народ не был бы столь мирно настроен к власти в аналогичных условиях проживания.

"Мы уже превзошли всех в своем долготерпении. Мы уже подошли к черте, за которой либо мы что-то меняем, либо начинается постепенное и неизбежное умирание. Подавляющему большинству, честно скажу, терять уже нечего, кроме зарплаты и полурабского состояния. Зарплаты хватает только на то, чтобы поесть некачественной еды и надеть некачественную одежду", - отметил он в интервью каналу "Главтема Народ".

Исходя из вышесказанного, резюмировал ученый, состояние значительной части общества можно охарактеризовать как "фактически холопское".

На минувшей неделе Соловью пригрозил Генпрокуратура, представители которой остались недовольны фейковыми сведениями о числе пострадавших от коронавирусной инфекции. Профессору грозит штраф до 100 тысяч рублей. Видео- и аудиоверсия программы, в которой назывались неподтвержденные числительные, удалены с официальных площадок "Эха Москвы" в интернете.