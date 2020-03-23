Лидер оппозиции Бжания победил на выборах президента Абхазии

Оппозиционный лидер и депутат парламента частично признанной республики Абхазия Аслан Бжания победил на повторных выборах президента региона, набрав более 56% голосов избирателей, информирует "Интерфакс".

Электоральный процесс завершился в первом туре, так как, согласно условиям местных законов, один из кандидатов набрал более половины голосов.

Экс-министру экономики республики Адгуру Ардзинбе удалось получить 35,4%, экс-главе местного МВД Леониду Дзяпшбе - чуть больше 2%.

Предыдущие выборы президента Абхазии прошли в сентябре 2019 года: тогда главой республики стал Рауль Хаджимба, однако уже в январе текущего года он сложил с себя полномочия на фоне не прекращавшихся протестов.