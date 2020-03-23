Историку Дмитриеву продлили арест до конца июня

Городской суд Петрозаводска до 25 июня пролонгировал историку Юрию Дмитриеву срок пребывания в СИЗО, делится "Новая газета". Следующее заседание по его делу назначено на 14 апреля.

На сегодняшнем процессе рассматривалось только продление меры пресечения, которая истекает через несколько дней. Из-за того, что на фоне пандемии коронавируса 64-летний Дмитриев может заболеть, судья перенес допрос двух свидетелей.

Напомним, начиная с 2016 года главу карельского "Мемориала" преследуют за то, что он якобы делал порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. До того, как стать участником разбирательства, историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные - это советские военнопленные, погибшие в финском плену.