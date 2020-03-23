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15:28

Потанин пожертвовал 1 млрд рублей некоммерческим организациям

фото ЗакС политика Потанин пожертвовал 1 млрд рублей некоммерческим организациям

Один из богатейших бизнесменов России, Владимир Потанин, безвозмездно перевел 1 млрд рублей, принадлежащих его личному фонду, на счета некоммерческих организаций, специализирующихся на поддержке социально незащищенных граждан, говорится на сайте фонда.

"В сегодняшней ситуации существенно увеличилась нагрузка на некоммерческие организации. Им приходится оперативно перестраиваться, а традиционные фандрайзинговые инструменты становятся сейчас недоступными. Оказывая поддержку НКО, мы вносим свой вклад в глобальную борьбу за преодоление кризисных последствий – люди, попавшие в тяжелую ситуацию, не останутся без помощи", - прокомментировал поступок миллиардер.

В сообщении говорится, в частности, и о том, что нагрузка не в последнюю очередь связана с коронавирусом и преодолением его последствий.

Фонд Потанина также запускает два новых грантовых конкурса, призванных поддержать НКО и занятых адресной помощью в некоммерческом секторе - "Общее дело" и "Новое измерение". Общий призовой фонд двух конкурсов - 500 млн рублей.

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