Суд не позволил достраивать новую сцену МДТ

Здание новой сцены Малого драматического театра драматического театра на Звенигородской улице в ближайшее время не будет достроено. Такое решение принял суд, поставивший условием продолжения работ полный расчет с фактическим автором проекта (ООО "Архитектурная мастерская Мамошина"). Об этом пишет специализированное издание "Канонер". Коллизия в том, что официальный генпроектировщик - АО "Тетрально-декорационные мастерские" - не может расплатиться с мастерской уже три года.

Сами же строительные работы на территории казарм Жандармского дивизиона осуществляла до 2017 года подведомственная Минкульту Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Здание примыкает к бывшему Семеновскому плацу (ныне - Багратионовскому скверу).

Суд постановил расплатиться с Михаилом Мамошиным и его мастерской уже не генпроектировщика, а Северо-Западную дирекцию, напрямую подчиняющуюся Смольному. Для продолжения стройки дирекции также потребуется получить право на проектную документацию, что возможно только выполнения расчета.