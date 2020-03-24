Экс-глава Роскомнадзора Жаров стал гендиректором холдинга "Газпром-медиа" Совет директоров "Газпром-медиа" известил о назначении на должность генерального директора холдинга Александра Жарова, который до недавних пор руководил Роскомнадзором, уведомляет РИА "Новости". Новый контракт Жарова обретает законную силу 24 марта и рассчитан на три года. Накануне российский премьер Михаил Мишустин освободил его от предыдущей должности. Жаров был во главе Роскомнадзора с 2012 года. При нём началась активная блокировка мессенджера Telegram. "Газпром-медиа" принадлежат такие телеканалы, как НТВ, ТНТ, "Пятница", "Матч ТВ", ТВ3, радиостанции "Эхо Москвы", "Авторадио", "Юмор FM", кинокомпания "Централ Партнершип". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен