Хулиганы похитили российский триколор со здания Фрунзенского райсуда Петербургские правоохранители ищут хулиганов, укравших со здания Фрунзенского районного суда российский триколор в полночь 23 марта, информирует пресс-служба главка Северной столицы. На данный момент известно, что злоумышленников было трое. В полицию с заявлением о хищении государственной собственности обратился пресс-секретарь суда, здание которого располагается на Курской улице, 3. Похитители орудовали ночью, однако тогда никто не поспешил их остановить. Лица граждан успели заснять камеры наружного видеонаблюдения, поэтому сейчас их ориентировки разосланы по отделам полиции. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен