В МО “Смольнинское” депутат впервые проголосовал по Skype

Самоизолировавшийся муниципальный депутат МО «Смольнинское» Борис Гудков голосовал по Skype во время состоявшегося 23 марта заседания контрольно-счетной комиссии местного совета, сообщил ЗАКС.Ру мундеп Никита Юферев.

По словам Юферева, подобная практика применяется впервые в истории совета.

Заседание комиссии состоялось вопреки распоряжению и.о. главы муниципальной администрации «Смольнинского» Александра Колба. Он накануне приостановил работу совета и депутатских комиссий в помещениях муниципалитета в связи с профилактикой распространения коронавируса. Однако сразу несколько мундепов заявили, что подобных полномочий у временного главы нет.

В ходе заседания члены комиссии, в частности, одобрили новый устав муниципальной газеты и новые праздники МО «Смольнинское». Юферев подчеркнул, что речь идет в том числе о дне памяти жертв политических репрессий.