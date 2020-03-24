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11:20

Защита историка Соколова попросит суд не пускать на заседания прессу

фото ЗакС политика Защита историка Соколова попросит суд не пускать на заседания прессу

Адвокат подозреваемого в жестоком убийстве студентки СПбГУ Анастасии Ещенко историка Олега Соколова Андрей Почуев сообщил, что защита будет настаивать на закрытых от прессы судебных заседаниях, пишут РИА "Новости".

Связано это с тем, что процесс вызвал широкий общественный резонанс.

"В деле много данных о личной жизни", - пояснил Почуев.

Напомним, ранее Генпрокуратура утвердила обвинение Соколову. 

В ноябре 2019 года нетрезвого историка выловили из Мойки с пакетом, в котором находились части человеческого тела. Позднее в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Дома у Соколова, который живет неподалеку от набережной, где его выловили, правоохранители обнаружили части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, бывший доцент СПбГУ убил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры.

Ранее экспертиза признала Соколова полностью вменяемым. Сам он тем временем думает о написании мемуаров. В феврале он сообщил, что начал в СИЗО писать роман о любви.

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