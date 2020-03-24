В Смольном прошло первое заседание совета по противодействию коронавирусу

Городской градоначальник Александр Беглов провёл первое заседание Межведомственного координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба Смольного.

Начиная со вчерашнего дня, по жилым домам начали разносить листовки с информацией о мерах противодействия COVID-19. Для этого в типографии было заказано 2,5 млн брошюр со сведениями о заболевании и 50 тысяч инструкций по карантину для тех, кто вернулся из заграничной поездки.

Беглов напомнил, что любой вернувшийся из-за рубежа житель Петербурга обязан уведомить о прошедшей поездке сотрудников ближайшей районной поликлиники. Также можно сообщить об этом по телефону 112. Нарушителям карантина может грозить уголовная ответственность.

Напомним, в Боткинской больнице лежат 16 горожан с коронавирусной инфекцией.

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