РИА ФАН пожаловалось в полицию на главу профсоюза "Альянс врачей" из-за видео про медиков

Аффилированное с предпринимателем Евгением Пригожиным РИА "Федеральное агентство новостей" обратилось с заявлением в полицию из-за видео главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой про коронавирус и защиту медиков. Об "инциденте" она сама рассказала "МБХ медиа".

РИА ФАН хочет, чтобы правоохранители проверили ролик "Коронавирус. Обращение к медикам". В нем женщина призывает медработников "перестать идти на поводу у властей и их амбиций и отказаться работать без средств индивидуальной защиты". По словам Васильевой, СМИ обнаружило в записи некую "дезинформацию".

"Мне звонил замначальника Уголовного розыска по городу Москве и сказал, „Федеральное агентство новостей« написало заявление с просьбой провести проверку вашего обращения к медикам о коронавирусной инфекции. Они хотят, чтобы я приехала и написала объяснительную. Я просто запишу еще один ролик и объясню и ФАН, и всем остальным. Судя по всему, они какое-то дело заведут, надо же им как-то меня наказать, никаких точных цифр я не давала. Мне главное, чтобы медикам обеспечили защиту", - констатирует Васильева.

Добавим, из ряда российских регионов недавно поступал сигнал бедствия из местных больниц: врачи жаловались, что им приходится по несколько дней ходить в одной и той же маске и так принимать пациентов.