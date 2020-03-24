Студента Университета гражданской авиации отчислили за комментарии о коррупции вуза

Студента петербургского Университета гражданской авиации Степана Деркача отчислили из вуза комментарии "ВКонтакте", в которых он указывал на то, что, по его мнению, в стенах учебного заведения имеется коррупция, пишет "Фонтанка".

В приказе об отчислении указывается, что юношу упразднили за "за нарушение дисциплины, выразившееся в распространении сведений, порочащих деловую репутацию университета".

Поводом для исключения стали несколько заметок Деркача в социальной сети. В частности, под новостью "Фонтанки" о том, что петербурженка вынуждена была обратиться в СК из-за "поборов" в вузе: якобы за деньги студентов зачисляют без сдачи экзаменов.

"А она не заявляла о том, что ремонты в общагах делались на бумагах? Или не в полном объёме?" - таков был первый комментарий юноши.

В втором он поинтересовался, не заявила ли ещё женщина о том, что "расходные материалы для универа ГА покупаются (-лись) через подставную фирму по завышенным ценам?".

Публикации Деркач оставил около года назад. Примечательно, но приказ о его отчислении датирован 23 мая 2019 года, тогда как узнал он об этом только 10 марта текущего года.