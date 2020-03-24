СМИ: Минкомсвязь готова считать социально значимыми для россиян полностью отечественные сайты

Министерство связи определило критерии, которым должны соответствовать ресурсы для того, чтобы считаться социально значимыми для россиян в рамках проекта «Доступный интернет», пишет РБК.

По данным издания, сайт признают социально значимым ресурсом, если он соответствует пяти требованиям:

использует домен из национальной доменной зоны;

работает на российском ПО;

дает доступ исключительно к отечественным социально значимым информационным ресурсам и российскому контенту;

провайдер хостинга сайта – российское юрлицо, использует российские сервера и софт из числа отечественного ПО;

владелец сайта – российское юрлицо или гражданин РФ.

Обновлено 15:28 В Минкомсвязи заявили, что эти критерии неактуальны и не соответствуют действительности.

Разработчик сайта kremlin.ru Артем Геллер обратил внимание на то, что под эти критерии попадет мало сайтов. Он напомнил, что даже не у всех государственных сайтов есть домен в национальной доменной зоне. К тому же под критерии не попадут «ВКонтакте», мессенджер «ТамТам», служба «Яндекс.Еды» и так далее. Среди соответствующих эксперты выделили сайт госуслуг, московской мэрии и интернет-ресурсы, работающие на Bitrix.

Замглавы Минкомсвязи Людмила Бокова сообщила, что пока ведомство еще собирает предложения экспертов и органов власти. По ее словам, критерии отнесения сайтов к социально значимым в поправки в закон прописывать не планируется.

Предоставить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам предложил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. После этого Минкомсвязи требовало с 1 марта обеспечить бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти, однако этот срок был отложен.